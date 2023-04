O kraju Kwitnącej Wiśni w ksiąskiej Bibliotece Publicznej. Bartosz Klimczuk opowiedział członkom UEŚ o swojej podróży do dalekiej Japonii

Gość ksiąskiej Biblioteki Publicznej o podróży do Japonii

Bartosz Klimczuk to dziennikarz, którą największą pasją są podróże. Jakiś czasu opowiedział na naszych łamach o swoich zagranicznych wojażach, a w piątkowe, późne popołudnie spotkał się z członkami Uniwersytetu Entuzjastów Świata z Książa Wielkopolskiego, by opowiedzieć o swojej niedawno zakończonej wyprawie do dalekiej Japonii. Jak zaznaczył podróżnik Kraj Kwitnącej Wiśni to zdecydowanie inny świat w porównaniu do naszego europejskiego