Oddawali zużyte baterie i odbierali hiacynty. Mieszkańcy gminy Książ Wielkopolski oddali ponad 50 kilogramów zużytych baterii

Ta stosunkowo krótka akcja ma na celu zachęcenie (...) do tego, aby przez cały rok – nie tylko w minionym tygodniu – oddawać zużyte akumulatorki do wyznaczonych punktów, skąd zabierane, trafiają do miejsc zajmujących się bezpieczną ich utylizacją. Baterie to odpady niebezpieczne, dlatego nie wolno wyrzucać ich do domowych koszy ani worków