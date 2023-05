Organizowali nielegalne gry hazardowe w Wielkopolsce. Jest akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wobec zamieszanych w proceder

Ogromna skala procederu nielegalnych gier hazardowych. Prokuratura ujawnia szczegóły

Pod koniec zeszłego miesiąca, dokładnie 26 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Poznaniu złożyła do Sądu Rejonowego w Lesznie akt oskarżenia w sprawie nielegalnego rynku gier hazardowych. Obejmuje on sześć osób, które były zamieszane cały proceder. Z zebranego materiału wynika, że jest to jedna z największych spraw, jakie prowadziła w ostatnich latach Służba Celno-Skarbowa. Świadczy o tym ilość zabezpieczonych automatów oraz ilość miejsc w których organizowano nielegalne gry hazardowe: Leszno, Rawicz, Śrem, Kościan, Gostyń, Poznań, Głogów, Góra i Wschowa.