Parafianie z Dolska powitali nowego proboszcza. Ks. Rafała Pleszewę zastąpił ks. Sławomir Krzeszewski

Podczas niedzielnej mszy świętej, w czasie której nowy proboszcz został szerzej przedstawiony parafianom, zakończyła się powitaniem kapłana ze strony mieszkańców. W pierwszej kolejności z ks. Sławomirem Krzeszewskim przywitała się oraz życzyła powodzenia nowemu proboszczowi burmistrz Dolska Barbara Wierzbińska, a dalej środowisko parafian m.in. rady parafialne oraz kółka różańcowe.

Ostatnie słowo przed błogosławieństwem udzielonym na koniec mszy świętej należało do nowego proboszcza.

Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia. Mam nadzieję, że to, co zostało powiedziane, zostało powiedziane szczerze. Moi drodzy, choć byście chcieli innego proboszcza nie będzie, choćby proboszcz chciał inną parafię, innej parafii nie będzie. (..) Obojętnie czy będziemy "ten wózek" ciągnąc, czy pchać najważniejsze, żeby to robić razem. Tego sobie życzymy i jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie i wszystkie słowa. (...) Miejmy nadzieję, że nam Pan pobłogosławi