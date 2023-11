Wszystkich Świętych w śremskiej Farze. Od rana wierni odwiedzali groby bliskich, a późnym popołudniem uczestniczyli w procesji

Ostatnie przygotowania do Wszystkich Świętych na cmentarzu przy śremskiej Farze

1 listopada już od rana można było zauważyć osoby, które odwiedzały groby bliskich i czyniły ostatnie przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych. Niektórzy przynosili kwiaty oraz znicza inni tylko wpadali, aby zmówić modlitwę nad grobem bliskiego i podążali dalej, do następnej nekropolii.

Procesja na cmentarzu przy śremskiej Farze

Na zakończenie modlitwy, jak co roku, ks. prałat Marian Brucki, dziekan dekanatu śremskiego i proboszcz parafii farnej w Śremie podziękował wszystkim za przybycie, wspólną modlitwę i przypomniał, aby od czasu do czasu sprawdzić prolongaty grobów i trzymać rękę na pulsie, żeby nie dochodziło do przykrych niespodzianek.