Pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych dla gminy Dolsk. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na remonty dróg [film, zdjęcia]

Gmina Dolsk wyremontuje ulice i zabytkowy budynek szkoły

Jak informowaliśmy na naszych łamach powiat śremski i lokalne samorządy z naszego regionu otrzymały dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Takie fundusze trafią również do Gminy Dolsk, gdzie zostaną dofinansowanie trzy inwestycje. Pierwszą z nich jest gruntowny remont ulicy Garncarskiej na który pozyskano środki w wysokości 1 045 000 złotych. Kwota 135 tysięcy złotych to dofinansowanie przebudowy nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku Z kolei ponad 1,6 miliona złotych to kwota, która zostanie przeznaczona na remont XVIII-wiecznego budynku Szkoły Podstawowej w Dolsku im. Janusza Kusocińskiego, w którym dawniej mieścił się pawilon Pałacu Biskupów Poznańskich.