Piłka nożna: kanonada UKS Śrem. Strzeleckie show Kacpra Tomaszczaka w starciu z Orkanem Jarosławiec

Rekordowe wygrane śremskiego UKS

Co ciekawe sobotnie zwycięstwo w starciu z Orkanem nie jest najwyższą wygraną UKS w roli gospodarze. W kampanii 2019/2020 na boiskach B Klasy śremianie pokonali przed własną publicznością poznański KS Strzeszyn ... 13:0. Natomiast w poprzednim sezonie zespół Piotra Tomaszczaka wygrał u siebie 8:0 w starciu z GKS Krzemieniewo. Wracając do sobotniego starcia z drużyną z Jarosławca był to strzelecki popis Kacpra Tomaszczaka. 19-latek popisał się w tym meczu hat-trickiem.