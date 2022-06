Piłka nożna Śrem. I nie ma mocnych na UKS Śrem! Zespół Piotra Tomaszczaka pokonuje rezerwy trzecioligowca [zdjęcia]

Bardzo cieszy podejście chłopaków i przede wszystkim gra. Dzisiaj jedno mnie uświadomiło. Jednak wysoki pressing to jest to. Cały czas to ćwiczyliśmy, dyskutowaliśmy w szatni. Powiedziałem, że może cofniemy się troszeczkę i damy się pograć. Boisko zweryfikowało wszystko, znowu podeszliśmy wyżej. Mieliśmy dużo przechwytów i fajnych akcji. Szkoda tylko niewykorzystanych sytuacji. Z drugiej strony cieszę się. Są postępy, u niektórych bardzo duże. Nawet rezerwowi, młodzi chłopcy fajnie się prezentują. Rozwijają się jako zespół. Oczywiście strzelana ilość bramek też mnie cieszy