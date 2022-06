Piłka nożna Śrem. Kłos Zaniemyśl dopiął swego. Jest awans do V ligi! Pogoń Książ Wlkp. wraca do okręgówki

Kłos Zaniemyśl poprzedni sezon w okręgówce zakończył na drugim miejscu. Jednak w barażach o V ligę musiał uznać wyższość Dyskoboli Grodzisk Wlkp. przegrywając w rzutach karnych (1:1 na boisku, porażka 5:6 w karnych przyp.). Teraz podopieczni Patryka Halaburdy po wygranej 3:0 w ostatniej kolejce z Liderem Swarzędz mogli zasłużenie świętować upragniony awans.

Dla nas dwie ostatnie kolejki były jak dwa finały. To co, mówiłem w ostatniej rozmowie. Kluczem było niestracenie bramki i to nam się udało w tych meczach. Przed starciem z Liderem Swarzędz była pełna mobilizacja. Dużo osób pomogło nam w przygotowaniach. Zawodnicy mogli skorzystać w piątek z odnowy biologicznej. Przed meczem mieli do dyspozycji, odżywki, odpowiednie nawodnienie i owoce. Staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki, żeby mogli wyjść na mecz, wygrać i zrobić awans