PKW podało frekwencję na godz. 17.00. Polacy wybierają posłów i senatorów

Niedziela 15 października to dla Polaków dzień wyborów parlamentarnych. Pierwsze informacje frekwencyjne podane przez Państwową Komisję Wyborczą pokazywały, że do godz. 12.00 chętnych do oddania głosu na swojego kandydata nie brakowało. Przyszedł czas poznać dane z godziny 17.00.

Trwają wybory do Sejmu i Senatu. Polacy tłumnie ruszyli do urn

Z wielu miejsc płyną informacje, że aby zagłosować, trzeba czekać w kolejce. Frekwencja podana przez Państwową Komisję Wyborczą na godz. 12.00 była na poziomie 22,59 proc. dla całego kraju i faktycznie w porównaniu do danych dotyczących wyborów parlamentarnych z 2019 roku na tę samą godzinę jest ona wyższa o 4,45 proc.

W Śremie również można spotkać się z sytuacją, że aby uzyskać karty do głosowania, a następnie oddać głos na swoich kandydatów należy poczekać w kolejce. Na 12.00 frekwencja w największej gminie powiatu śremskiego wynosiła 20,97 proc., co w porównaniu do wyborów z 2019 roku to o 4,67 proc. więcej oddanych głosów do godz. 12.00

PKW informuje o frekwencji na godz. 17.00

Podczas kolejnej konferencji prasowej PKW podało dane frekwencyjne na godzinę 17.00. Wynika z nich, że frekwencja wyborców dla całego kraju wynosiła 57,54 procent. Do godz. 17.00 wydano 16 425 830 kart do głosowania.

Najwyższą frekwencja na godz. 17.00 odnotowana została w województwie mazowieckim 60,77 proc., a najniższa w województwie opolskim 52,26 proc. W Wielkopolsce na godz. 17.00 frekwencja wynosi 58,48 procent. Na 2 620 201 uprawnionych do głosowania wydano 1 532 394 kart do głosowania. W powiecie śremskim do urn ruszyło natomiast 57,01 procent uprawnionych do głosowania. Liczba wydanych kart do głosowania w całym powiecie śremskim to 25 995.

W poszczególnych gminach natomiast rozkłada się ona następująco: Śrem: 58,66 procent (wydano 18 224 karty do głosowania)

Książ Wielkopolski: 51,71 procent (wydano 3 257 kart do głosowania)

Dolsk: 54,37 procent (wydano 2 447 kart do głosowania)

Brodnica: 55,34 procent (wydano 2 067 kart do głosowania)

Tak było z frekwencją podczas wyborów w 2019 roku

Jako ciekawostkę, podobnie jak dla godz. 12.00, dodamy, że w poprzednich wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2019 roku, frekwencja do godz. 17.00 dla całego kraju wynosiła 45,94 procent. Dla województwa wielkopolskiego wynosiła ona 46,14 procent. W powiecie śremskim natomiast do godz. 17.00 w 2019 roku zagłosowało 42,92 procent, a w poszczególnych gminach wyglądało to tak:

Śrem: 45,20 procent

Książ Wielkopolski: 34,84 procent

Dolsk: 39,93 procent

Brodnica: 41,49 procent