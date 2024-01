Pożar kompresora w miejscowości Żabno. Ogień zniszczył wyposażenie garażu. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej

Zadymienie w garażu w miejscowości Żabno. Do akcji ruszyli strażacy

Część jednostek została zawrócona ze względu na wystarczającą liczbę sił i środków. Po przyjeździe służb okazało się, że doszło do pożaru kompresora.

Pożar zgasł samoistnie, prawdopodobnie przez brak tlenu. Ogień strawił wyposażenie garażu. Były widoczne odymione ściany, dwa quady i samochód dostawczy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał

- powiedział mł. kpt. Piotr Michalski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie.

To kolejne zdarzenie na terenie gminy Brodnica. We wtorkowe popołudnie, 9 stycznia w Iłówcu Wielkim strażacy zostali wezwani do pożaru sadzy w kominie.