Wybuch pieca w Feliksowie. Na miejscu interweniowały służby. Jedna osoba została ranna

Wybuch pieca w Feliksowie, jedna osoba poszkodowana

Do bardzo groźnej sytuacji doszło we wtorek 9 stycznia we wsi Feliksowo w gminie Książ Wielkopolski. Jak wynikało z pierwszych informacji, w domu jednorodzinnym doszło do wybuchu pieca. W efekcie eksplozji poszkodowana została jedna osoba. Ostatecznie jednak okazało się, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło nie w budynku mieszkalnym, a gospodarczym znajdującym się obok.