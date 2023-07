Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. abp Antoniego Baraniaka w Mchach. Prace potrawają do końca września [zdjęcia]

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Mchach

Przerwa wakacyjna to dla uczniów czas odpoczynku. Natomiast dla placówek edukacyjnych to czas przygotowań do nowego roku szkolnego. Wówczas ustalane są nie tylko plany, programy i harmonogramy działania. Bardzo często prowadzone są prace modernizacyjne budynków, sal lekcyjnych czy niezbędne naprawy. W przypadku Szkoły Podstawowej im. ks. abp. Antoniego Baraniaka w Mchach wraz z początkiem letnich wakacji rozpoczęły się intensywne prace.