Rok od wprowadzenia aplikacji Glovo w Śremie. Z jakiego lokalu w naszym mieście najczęściej zamawiamy jedzenie?

Smak kuchni azjatyckiej najczęściej wybierany przez śremian korzystających z aplikacji

Użytkownicy aplikacji dokonują średnio 60 zamówień w tygodniu z tej restauracji, a jej menu oparte jest przede wszystkim na smakach kuchni azjatyckiej. Ale to nie jedyna restauracja z którą w tym mieście współpracuje Glovo. Na liście partnerów znajdziemy także: Mc Kebab i Berlin Kebab

Jak już wspominaliśmy we wstępie w czerwcu br. minie rok odkąd mieszkańcy Śremu mogą korzystać z platformy Glovo i zamawiać ulubione jedzenie z dostawą do domu czy miejsca pracy. Za pośrednictwem tej aplikacji można zamówić również artykuły spożywcze, akcesoria domowe lub kosmetyki. Według danych udostępnionych przez przedstawicieli firmy “największe wzięcie” ma kuchnia azjatycka, a dokładnie restauracja Smak Lotosu , która znajduje się przy ul. Stanisława Moniuszki 1F na śremskich Jezioranach.

Coraz większe zainteresowanie aplikacją do zamawiania jedzenia i zakupów

W całej Polsce aplikację Glovo pobrało już ponad cztery miliony osób. Jak podaje firma pozwala to dotrzeć do pięćdziesięciu procent populacji naszego kraju oraz osiemdziesięciu procent mieszkańców miast w Polsce. Co czwarta restauracja w Polsce jest już dostępna w aplikacji.

Dodatkowo klienci mogą zamawiać za jej pośrednictwem zakupy spożywcze. Jak czytamy w komunikacie firmy mieszkańcy Śremu coraz chętniej korzystają z opcji zamawiania zakupów spożywczych m.in. ze stacji paliw sieci Circle K.