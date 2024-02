Spotkanie wyborcze komitetu Adama Lewandowskiego. Zaprezentowano kandydatów do rady miejskiej gminy Śrem

Adam Lewandowski zaprezentował swoich ludzi

Pamiętajmy o tym, że Śrem jest dla wszystkich, dla młodych, dla uczniów, dla osób w kwiecie wieku i oczywiście dla starszych. Żeby to zrealizować, musimy postawić na szereg przestrzeni, które warto konsekwentnie rozwijać. Chcemy, żeby tutaj się dobrze mieszkało, żeby dobrze spędzało się wolny czas

Wskazane zagadnienia na przyszłą kadencję to:

We wtorkowe popołudnie 20 lutego kandydat na burmistrza Śremu Adam Lewandowski zaprezentował swój pomysł na nową kadencję oraz ludzi, którzy pomogą mu go zrealizować.

Kandydaci na radnych z ramienia KWW Adama Lewandowskiego:

Program wyborczy to jednak nic jeśli nie ma ludzi do jego realizacji. Dlatego właśnie po zaprezentowaniu kierunków działań w nowej kadencji starający się o reelekcję urzędujący Burmistrz Śremu zaprezentował kandydatów do śremskiej rady miejskiej. Pośród kandydatów pojawiły się osoby, które są od lat podporą rady, ale i ludzie, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją ścieżkę radnego. Pośród kandydatów na radnych znaleźli się zarówno seniorzy jak i osoby młode, sołtysi, czy osoby związane z kulturą.