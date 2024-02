Romantyczne piosenki w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, czyli Powiatowy Przegląd Piosenki Romantycznej w Śremie za nami

W Śremie zabrzmiały piosenki o miłości w wykonaniu uczniów szkół podstawowych

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie oraz Klub Relax zaprasza uczniów wszystkich podstawówek z powiatu śremskiego do udziału w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Romantycznej. W tym roku ten konkurs wokalny odbył się już po raz 11. Chętnych do wystąpienia przed konkursowym jury nie brakowało.

Konkursowe zmagania odbyły się w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria to uczniowie klas od I do III, druga kategoria to uczniowie klas IV do VI i trzecia kategoria to uczniowie klas VII i VIII. Łącznie w tegorocznym przeglądzie wystąpiło 27 osób.