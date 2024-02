Zadania domowe znikną ze szkół podstawowych. Ta szkoła w Wielkopolsce zrezygnowała z prac domowych kilka lat temu [film, zdjęcia]

Nasi uczniowie uwielbiają to. Dzięki temu po powrocie do domu mają czas dla siebie, na rozwijanie swoich pasji, spędzanie czasu z rodziną czy rozmowę i odpoczynek. Nie muszą zmagać się z mnóstwem zadań domowych. Czasami mają do przygotowania zadania długoterminowe czy inne projekty. Mają na celu coś ważnego. Nie chodzi o to, żeby coś przekopiować. Te zadania się twórcze i kreatywne, jak cała nasza szkoła