Ruszyły wakacje, ruszyła też policyjna mapa wypadków. Policjanci prezentują skalę śmiertelnych zdarzeń na drogach w czasie wakacji

Policyjna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Pierwsze dni wakacji, pierwsze punkty na mapie

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

Do jednego z wypadków oznaczonych na policyjnej mapie doszło w Wielkopolsce, w Dęborzycach nieopodal Pniew. W wyniku zjechania motocykla na łuku drogi na prawą stronę jezdni, uderzenia w znak drogowy i zjechania do rowu śmierć poniosły dwie osoby - kierowca oraz pasażer.

Ponad 400 ofiar śmiertelnych na drogach w czasie wakacji w minionym roku

W minionym roku podczas czwartej edycji policyjnej akcji na mapie pojawiło się 372 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu do lat wcześniejszych (w 2019 roku 582 takie punkty, w 2020 roku 437 punktów, a w 2021 roku 451 punkty) to poprawa i można przyjąć, że z roku na rok poziom bezpieczeństwa na drogach rośnie. Niemniej jednak w odnotowanych 372 wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęło 407 uczestników ruchu drogowego. Jest to o 78 osób mniej niż rok wcześniej, jednak nadal ponad 400 ofiar śmiertelnych, to ponad 400 ludzkich tragedii.