Noworoczna zabawa seniorów ze Śremu w Restauracji Relax

The Beatles na imprezie seniorów w Śremie

Zespół to seniorzy, którzy na co dzień korzystają z zajęć z języka angielskiego, które odbywają się w ramach działalności klubów. Śpiewanie anglojęzycznych piosenek, to łączenie dwóch rzeczy, a mianowicie przyjemności z pożytecznością. Dla zebranych na sali seniorów zespół przygotował piosenki zespołu The Beatles. Wcześniej z zestawem piosenek angielskich "żuków" seniorzy wystąpili w śremskim SeniorSong i to nie bez sukcesów. Jak zdradził nam jeden z członków zespołu, niewykluczone, że w przyszłości repertuar zespołu się powiększy i będzie można ich usłyszeć również poza imprezami dla seniorów.

Bal Seniora w Restauracji Relax w Śremie. Zabawę rozpoczął występ zespołu "Young 60's" oraz życzenia na cały 2023 rok Katarzyna Baksalary

Po występie "młodych sześćdziesięciolatków" przyszedł czas na tańce i dobrą zabawę. O muzykę zadbał Wojciech Majchrzak, prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja". Podczas czwartkowej zabawy nie zabrakło dawnych przebojów, dobrego humoru, pysznego jedzenia i tańca.