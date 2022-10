Śremscy pięściarze szlifują formę w kolejnych walkach. Reprezentanci ŚKB Warta rywalizowali w turnieju WOZB oraz Maxlidze

Nasi pięściarze boksowali w Poznaniu

Śremscy pięściarze powalczą o trzecie miejsce w Maxlidze

Maxliga to międzyklubowe starcie w którym uczestniczą pięściarze ŚKB Warta/CF Crew. To zawodnicy z grupy rekreacyjnej trenujący na co dzień w Strefie Walki znajdującej się na obiekcie Śremskiego Sportu. Naszą drużynę do walk przygotował trener Norbert Poręba. Funkcję kapitana pełnił Mateusz Baziór.