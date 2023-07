Śremski Sanepid kontroluje miejsca wypoczynku dzieci. Co stwierdzili inspektorzy?

Trwają kontrole śremskiego Sanepidu. Jak wypadły?

Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie w tym roku w naszym powiecie zgłoszono 85 turnusów. Do tej pory, czyli mniej więcej do półmetka wakacji, inspektorzy śremskiego Sanepidu skontrolowali ich już 16.

Inspektorzy PSSE Śrem rozmawiali z dziećmi i opiekunami o bezpiecznym wypoczynku

Kontrola śremskiego PSSE to nie tylko liczenie miejsc i sprawdzanie stanu technicznego pomieszczeń czy sprzętów, ale również rozmowy z uczestnikami turnusów oraz z opiekunami. Tematami poruszanymi podczas pogadanek są między innymi kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem, z zagrożeniem związanym z długim przebywaniem na słońcu oraz te związane z zachowaniem odpowiedniej higieny żywności, aby nie skończyć z bólem brzucha lub co gorsze na wizycie u lekarza.

Kwestią, która była poruszana podczas letnich pogadanek, były też szeroko rozumiane używki - od papierosów zaczynając na energetykach, czy dopalaczach kończąc. Pracownicy śremskiego Sanepidu mówili o tym co zawierają używki i w jaki sposób mogą zaszkodzić. Negatywny efekt ich użycia może nie być zauważalny od razu, jednak z czasem substancje, które zawierają, wywierają wpływ na zażywającego i jest to wpływ negatywny, który może doprowadzić do licznych chorób.