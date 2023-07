Lipiec w Śremie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Śremie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd czerwca 2023 w Śremie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wakacje to czas wypoczynku i dobrej zabawy. I jedno i drugie grupie biorącej udział w zajęciach półkolonijnych w Muzeum Śremskim zapewniły prowadzące Ewa Sobczyk i Katarzyna Tomczak. Tym razem tematem przewodnim jest kuchnia i jedzenie.

Trwa postępowanie mające na celu zwrócenie do Skarbu Państwa części wałów przeciwpowodziowych biegnących wzdłuż ul. Popiełuszki będących obecnie własnością gminy Śrem. Czy to oznacza koniec marzeń o bulwarze biegnącym koroną wałów i porcie rzecznym? Co z odwracaniem się miasta w stronę rzeki?