Stadion Miejski w Śremie areną eliminacji mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. W naszym mieście zagrają reprezentacje Dani i Szkocji

Eliminacje europejskiego czempionatu na śremskim Stadionie Miejskim

W turnieju, który zostanie rozegrany w dniach od 13 do 19 marca br., wystąpią cztery drużyny. Rywalkami biało-czerwonych będą reprezentantki Danii, Szkocji oraz Macedonii Północnej. Jak poinformował Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, kibiców czeka bardzo zacięta rywalizacja. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w maju br. w Szwecji, awans wywalczy tylko jedna drużyna, która okaże się najlepsza we wspomnianym turnieju.

Tomasz Barylski - archiwum PPG

Terminarz turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Europy Kobiet U-17: