Święcenie potraw w Mórce. Wierni z parafii pw. Najświętszej Marii Panny licznie uczestniczyli w tradycyjnej święconce [zdjęcia, film]

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest świętą czynnością, stąd modlimy się przed i po jedzeniu, a na Święto Zmartwychwstania święcimy także nasze pokarmy. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we mszy wielkanocnej, z radością powróci do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu