Ekstremalna Droga Krzyżowa to duchowa podróż w głąb siebie. Uczestnik EDK, Piotr Taciak uwiecznił na fotografii niezwykłą wędrówkę pątników

Droga Krzyżowa, czyli duchowa wędrówka w głąb siebie

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych publikacjach Wielki Piątek jest wyjątkowym dniem dla wszystkich wiernych. To dzień, kiedy wierni licznie uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej , które odbywają się nie tylko w kościołach, ale również na ulicach miast. Pątnicy, którzy uczestniczą w nabożeństwie rozważają Mękę Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za odkupienie ludzkich grzechów.

Jest to też doskonały moment, żeby spojrzeć w głąb siebie, przemyśleć swoje życie o czym opowiadał nam Marek Kmieciak, koordynator Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w rejonie śremskim. Podczas wspomnianej EDK w naszym rejonie wierni niosą swoje intencje idąc ze Śremu do Gogolewa cieszy się coraz co roku dużym zainteresowaniem. Przypomnijmy, że w tym roku ponad 160 pątników uczestniczyło w tej niezwykłej, duchowej wędrówce.