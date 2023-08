Święto Gęsi w Nowieczku. Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa i stowarzyszenia rywalizowały w konkursie kulinarnym [film, zdjęcia]

Kulinarna rywalizacja o najsmaczniejsze danie z gęsi w Nowieczku

Pierogi z gęsiną, pasztet z gęsi, gęś pieczona i nie tylko. Takich pyszności można było spróbować w sobotnie popołudnie w miejscowości Nowieczek w gminie Dolsk. We wspomnianym konkursie kulinarnym o miano najlepszej potrawy z gęsiny rywalizowały dania przygotowanie przez piętnaście Kół Gospodyń Wiejskich, sołectw i stowarzyszeń. Były to nie tylko reprezentantki naszego regionu m.in. z Chrząstowa, Mełpina, Mórki, Mszczyczyna, Lucin czy Włościejewic - Ługi. Do Nowieczka zawitały również mi.in. przedstawicielki KGW z Sobótki.

W Wielkopolsce gęsina nie tylko na świętego Marcina

Kogo było stać na pisklęta, to chowały się na podwórku razem z kurkami i kaczkami i innym drobiem. Gęsina dość często trafiała na nasze stały. Dla mieszkańców miasta była to pewnego rodzaju biesiada. Jak na stół stawiano gęś, było to święto

- zaznaczył nasz rozmówca, który dodał, że gęsi to nie tylko mięso. To również pierze wykorzystywane w przemyśle odzieżowym np. do produkcji kurtek puchowych.

Tomasz Barylski