Tenis Śrem: wiosna zagościła na kortach tenisowych. Kto wygrał Wiosenny Turniej Tenisowy?

16 tenisistów zgłosiło się do Wiosennego Turnieju Tenisa Ziemnego

Do turnieju rozgrywanym na dwóch kortach (Psarskie i Szkoła Podstawowa nr 6) zgłosiło się 16 tenisistów. Jednak w ostatniej chwili wycofała się dwójka zawodników. Warto dodać, że najmłodszy z zawodników miał 18 lat, a najstarszy 62 lata. Uczestnicy rywalizowali na kortach według tradycyjnej drabinki turniejowej. Mecze rozgrywano do jednego wygranego seta od stanu 2:2. Finał do dwóch wygranych setów. W przypadku remisów tenisiści rozgrywali super super tie-break do 10 punktów.