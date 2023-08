Tragedia na Warcie pod Śremem! Mimo akcji ratunkowej nie udało się uratować mężczyzny

Akcja strażaków na Warcie. W wodzie zauważono człowieka

Aktualizacja: w Warcie pod Śremem odnaleziono mężczyznę. Nie udało się go uratować

Jak wynika z naszych informacji, udało się zlokalizować osobę przebywającą w wodzie. Jest to mężczyzna. Obecnie został on podjęty z wody przez strażaków. Trwa akcja reanimacyjna. Nie wiadomo dokładnie na ten moment, jak doszło do tego, że mężczyzna znalazł się w wodzie. Na miejscu pojawili się policjanci i zespół ratownictwa medycznego.

Mimo podjęcia mężczyzny z wody i rozpoczęcia akcji reanimacyjnej nie udało się go uratować. Lekarz stwierdził zgon. Wyżej w górę rzeki odnaleziono ponton, z którego najprawdopodobniej wypadł mężczyzna. Wewnątrz pontonu odnaleziono rzeczy należące do niego, w tym między innymi dokumenty oraz telefon. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna, to mieszkaniec jednej ze wsi pod Śremem.

Trwa ustalenie wszelkich okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia.