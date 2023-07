Tragiczny początek wakacji w Wielkopolsce! Strażacy wyciągnęli ciało mężczyzny z Jeziora Raczyńskiego w Zwoli

Nie żyje mężczyzna wyłowiony z Jeziora Raczyńskiego w Zwoli.

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Dowodzenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sobotnie popołudnie o godzinie 12:42. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej. Do akcji ruszyli również strażacy ze Śremu oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu. Do Zwoli wysłano również grupę wodno-nurkową z JRG nr 1 w Poznaniu, która po drodze została zawrócona.