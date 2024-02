Trzecia Droga PSL-PL2050 szykuje się do wyborów samorządowych. Znamy kandydata na burmistrza Śremu i na radnych powiatu śremskiego

Wybory samorządowe coraz bliżej

Spotkanie członków i sympatyków Trzeciej Drogi PSL-PL2050 odbyło się w niedzielę 4 lutego w godzinach popołudniowych w sali wiejskiej w Zbrudzewie. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku, ale również do odsłonięcia rąbka wyborczej kuchni, która związana jest ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Już wiadomo bowiem, że wybory odbędą się 7 kwietnia, pozostało więc do nich niewiele ponad 60 dni.

Jest kandydat na burmistrza Śremu

Podczas niedzielnego spotkania w Zbrudzewie ogłoszono, że kandydatem do fotela Burmistrza Śremu będzie Adam Lewandowski. Jest to efekt porozumienia zawartego przez Trzecią Drogę i jak podkreślił w rozmowie z nami Teodor Stępa, prezes ZP PSL Śrem, nie jest to "jedynie" udzielenie poparcia dla kandydatury obecnego burmistrza na następną kadencję, ale właśnie wskazanie go jako kandydata tej części lokalnej sceny politycznej.