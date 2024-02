Wybory sołeckie 2024 w gminie Brodnica

Termin wyborów sołeckich w gminie Brodnica zarządzono w okresie od 8 do 12 stycznia. W ich efekcie wybrano nowych przedstawicieli sołectw. Pośród 15 sołtysów, aż 13 będzie pełnić funkcję sołtysa przez kolejną kadencję. W dwóch sołectwach nastąpiła natomiast zmiana, a chodzi o sołectwa Manieczki-Boreczek oraz Chaławy- Kopyta – Piotrowo.

Wraz z wyborem nowych sołtysów mieszkańcy dokonali również wyboru nowych rad sołeckich, które razem z nowymi szefami sołectw przez najbliższą kadencję będą łącznikiem między mieszkańcami a samorządem gminnym.

Zakończenie procesu wyborczego w brodnickich sołectwach było okazją do spotkania się nowo wybranych sołtysów z wójtem gminy Markiem Pakowskim. Spotkanie odbyło się we wtorek 30 stycznia w Żabnie, a w spotkaniu wzięli udział również Jerzy Semeniuk, prezes Fundacji Schronisko dla zwierząt w Gaju oraz Wiesław Klak z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie. Spotkanie na linii sołtysi - gmina było zatem okazją nie tylko do przekazania gratulacji, ale również poruszenia kwestii zwierząt czy spraw melioracyjnych na terenie gminy Brodnica.