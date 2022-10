W Lucinach powstało Koło Gospodyń Wiejskich. To szczególne wydarzenie dla lokalnej społeczności Tomasz Barylski

Historyczny dzień dla mieszkanek wsi Luciny. We wtorek 18 października w miejscowej świetlicy wiejskiej powołano do życia Koło Gospodyń Wiejskich Lucinianki. W głosowaniu wybrano również pierwszy zarząd KGW. Kto znalazł się we władzach i jakie są plany nowo utworzonego koła?