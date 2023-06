Weekend 17-18 czerwca 2023 w Śremie i okolicy. Wydarzenia, koncerty i imprezy. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia]

Weekend w Śremie i okolicach pod znakiem zawodów strażackich i imprez dla najmłodszych

To wydarzenie w hołdzie dla Marii Stefaniak

Zmarła w ubiegłym roku śp. Maria Stefaniak to osoba, która tworzyła wolontariant w naszym regionie. Jedną z jej inicjatyw jest wydarzenie pt. "Uwolnić Skowronka", którego pomysłodawczynią była pani Maria. Jest to spotkanie integracyjne adresowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wydarzenie rozpocznie spacer historyczny ze Zdzisławem Żeleźnym po starej części Śremu, a jego zwieńczeniem będzie meta w Zespole Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie na uczestników będą czekać atrakcje i niespodzianki.