Weekend 27-28 stycznia w Śremie i okolicy. Koncerty, imprezy, wydarzenia. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia]

Niedziela w naszym regionie pod znakiem finału WOŚP

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie tylko wolontariusze kwestujący na ulicach i koncerty. To także wiele imprez towarzyszących, które również wpisują się w tegoroczne orkiestrowe granie. Tak jest na przykład w Śremie, gdzie m.in. zaplanowano trzynastą edycję biegu „Policz się z cukrzycą". Jego uczestnicy wystartują z Targowiska Miejskiego i pobiegną do Parku Puchalskiego i z powrotem. Łącznie będą mieli do pokonania dystans 2,5 kilometra.