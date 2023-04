Wielkanocne spotkanie w Klubie Seniora w Śremie. Uczestnicy spotkania musieli zmierzyć się z wielkanocnym szyfrem! Katarzyna Baksalary

Do świąt wielkanocnych pozostało już zaledwie kilka dni. Czas zatem, aby do seniorów z Klubu Senior+ działającego przy ul. Franciszkańskiej w Śremie przyszedł wielkanocny zajączek. Oczywiście, aby otrzymać świąteczną paczkę, seniorzy mieli kilka zadań do spełnienia, a jednym z nich było rozwiązanie szyfru i odgadnięcie hasła. Przy zmaganiach z odszyfrowaniem wiadomości nie brakowało śmiechu i żartów.