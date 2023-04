Wielkanocnie u Kawalerów w Śremie. Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami zaprosili mieszkańców na tradycyjny kiermasz [film, zdjęcia]

Wszyscy są bardzo zaangażowani w to przedsięwzięcie. Gdyby nie rodzice i uczniowie to byłoby nam trudno to zorganizować. Wymaga to poświęcenia czasu, przygotowania różnych pyszności. To poszerza nasze horyzonty, a to jest najważniejsze .Tak naprawdę poprzez działanie dzieci uczą się najwięcej. Przy organizacji takiego kiermaszu najmłodsi uczą się przedsiębiorczości, a jednocześnie matematyki i kulinariów. Poznają tym samym nasze wielkanocne tradycje