Wielki powrót Gajowego Dogtrekkingu. Ponad 50 uczestników ze swoimi czworonogami wystartowało w imprezie [zdjęcia]

Za organizacją wydarzenia stoi ekipa wspomnianego schroniska w Gaju na czele z Julią Konieczną i Dominiką Dąbrowską. To właśnie te dwie wolontariuszki w 2019 roku postanowiły zorganizować pierwszą edycję tej imprezy.

Pierwszą edycję mieliśmy cztery lata temu. Jest to pomysł, żeby aktywnie spędzać czas. Jeździliśmy na dogtrekkingi w innych miejscowościach i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić taką imprezę u nas. Mamy fajny teren, mamy możliwości, są psy i udało nam się to zrealizować. Chcieliśmy realizować to wcześniej, ale na przeszkodzie stanął koronawirus