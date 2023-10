Wybory 2023. Spokojny przebieg głosowania w powiecie śremskim. Policja odnotowała dwa drobne incydenty

Dwa incydenty podczas głosowania w powiecie śremskim

Przez całą niedzielę śremianie i mieszkańcy naszego powiatu oddawali swoje głosy w lokalach wyborczych. Samo głosowanie przebiegło spokojnie, jednak odnotowano dwa incydenty. Z naszych ustaleń wynika, że w jednym z lokali wyborczych zniszczona została karta do głosowania. Doszło również do wyniesienia karty do głosowania poza teren lokalu wyborczego.

Nasze ustalenia potwierdził insp. Włodzimierz Pieprzyk z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Wkrótce poznamy szczegóły dotyczące tych zdarzeń. Jak dodał nasz rozmówca, w naszym powiecie nie odnotowano zakłóceń ciszy wyborczej.