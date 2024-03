Wybory samorządowe 2024 – pełna lista kandydatów do rady powiatu śremskiego

W okręgu nr 2 startuje 36 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Część obszaru gminy Śrem obejmująca okręg nr I w wyborach do Rady Miejskiej w Śremie-ulice: 750-lecia; 1 Maja; al. Aleja Katyńska, Adama Mickiewicza, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Cypriana Kamila Norwida, Dezyderego Chłapowskiego; Długa, Elizy Orzeszkowej, Glinki, Gostyńska, Grunwaldzka; Hugo Kołłątaja, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego; Jana Ostroroga; Jasna, Jeziorna, Kosynierów, Krótka; Ks. Antoniego Rzadkiego; Leopolda Okulickiego; Letnia; Ludwika Zamenhofa; Marii Konopnickiej; Mikołaja Reja; Narzędziowa; Nowa Strzelnica; Powstańców Wielkopolskich; Promenada; Prosta; Przemysłowa; Rolna; Rzemieślnicza, Stanisława Staszica; Stefana Grota Roweckiego; Szeroka; Środkowa; Wiejska; Wiosenna; Wiosny Ludów; Tadeusza Bora Komorowskiego; Tytusa Działyńskiego; Warsztatowa; Władysława Reymonta; Włókniarzy; Wojska Polskiego; Zielona; Zofii Nałkowskiej.. Zobacz listy kandydatów.

W okręgu nr 3 startuje 66 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: gmina Brodnica; Część obszaru gminy Śrem obejmująca okręgi nr II i nr III w wyborach do Rady Miejskiej w Śremie: miasto Śrem-ulice: Akacjowa; Aleja Solidarności; Aleksandra Głowackiego; Andersena; Artura Grottgera; Brzechwy; Cmentarna; Chałubińskiego; dr. Seweryna Matuszewskiego; Fabryczna; Farna; Floriana Dąbrowskiego; Floriana Marciniaka; Franciszkańska; Fryderyka Chopina; Gen. Wł. Sikorskiego; Gierymskiego; Gołębia; Heweliusza; Ignacego Paderewskiego; Jacka Malczewskiego; Jana Matejki; Jastrzębia; Józefa Chełmońskiego; Józefa Bema; Józefa Dutkiewicza; Józefa Piłsudskiego; Józefa Wybickiego; Karola Szymanowskiego; Kolberga; Kolejowa; Konstytucji 3 Maja; Końcowa; Kopernika; Korczaka; Kręta; Ks. Abp. Antoniego Baraniaka; Ks. Jana Kajetańczyka; Ks. Jerzego Popiełuszki; Ks. Piotra Wawrzyniaka; Leona Wyczółkowskiego; Łazienkowa; Łąkowa; Makuszyńskiego; Mała Łazienkowa; Mała Rzeźnicka; Mariana Zielińskiego; Michałowskiego; Młyńska; Nadbrzeżna; Nadwarciańska; Nenckiego; Nowowiejskiego; Ogrodowa; Parkowa; Piaskowa; Plac 20 Października; Plac Straży Pożarnej, Podgórna; Podwale; Polna; Poprzeczna; Poznańska; Prymasa Stefana Wyszyńskiego; Puchalskiego; Racławicka; Romera; Rzeczna; Skłodowskiej-Curie; Słoneczna; Stanisława Moniuszki; Stanisława Witkiewicza; Stanisława Wojciechowskiego; Stanisława Wyspiańskiego; Stary Rynek; Strusia; Strzeleckiego; Szewska; Szkolna; Śniadeckiego; Święcickiego; Tadeusza Kantora; Tadeusza Kościuszki; Tadeusza Makowskiego; Targowa; Tatarkiewicza; Tuwima; Tylna; Ustronna; Wacława Adamskiego; Wąska; Wielka Rzeźnicka; Wschodnia; Włodzimierza Tetmajera; Wojciecha Kossaka; Zachodnia; Zaułek Jana Cybisa; Zaułek Olgi Boznańskiej; Żurawia; Źródlana; Żwirowa. Sołectwo Binkowo: Binkowo; Sołectwo Błociszewo: Błociszewo; Sołectwo Bodzyniewo: Bodzyniewo; Sołectwo Borgowo: Borgowo; Sołectwo Dalewo: Dalewo; Sołectwo Dąbrowa: Dąbrowa, Mateuszewo; Sołectwo Dobczyn: Dobczyn; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Góra: Góra; Sołectwo Grodzewo: Grodzewo; Sołectwo Grzymysław: Grzymysław; Sołectwo Kadzewo: Kadzewo, Marszewo; Sołectwo Kaleje: Kaleje; Sołectwo Kawcze: Kawcze; Sołectwo Krzyżanowo: Krzyżanowo, Pucołowo; Sołectwo Luciny: Luciny, Tesiny; Sołectwo Łęg: Łęg; Sołectwo Marianowo: Marianowo; Sołectwo Mechlin: Mechlin; Sołectwo Mórka: Mórka, Jeleńczewo; Sołectwo Niesłabin: Niesłabin; Sołectwo Nochowo: Nochowo; Sołectwo Olsza-Bystrzek: Olsza, Bystrzek; Sołectwo Orkowo: Orkowo; Sołectwo Ostrowo: Ostrowo; Sołectwo Pełczyn: Pełczyn, Nochówko; Sołectwo Psarskie: Psarskie; Sołectwo Pysząca: Pysząca; Sołectwo Sosnowiec: Sosnowiec; Sołectwo Szymanowo: Szymanowo; Sołectwo Wirginowo: Wirginowo; Sołectwo Wyrzeka: Wyrzeka; Sołectwo Zbrudzewo: Zbrudzewo.

Do rady powiatu może kandydować każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów jest pełnoletni, posiada prawo do wybierania do tej rady powiatu i jest mieszkańcem danego powiatu. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców. Najmniejsze powiaty mają 15 radnych, zaś największe 29. Ubiegać się o mandat radnego można tylko w jednym okręgu i z jednej listy.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.