Kampania wyborcza w Śremie trwa. Kandydaci imają się różnych sposobów, aby przekonać do siebie wyborców

Do wyborów samorządowych pozostał właściwie miesiąc. Znakomita większość komitetów wyborczych już zaprezentowała swoich kandydatów na Burmistrza Śremu oraz na radnych - gminy Śrem oraz powiatu śremskiego". Część stawia na stare znane i sprawdzające się sposoby, inni, póki co stawiają na social media.

Bilbordy i plakaty już rozwieszone w mieście

O tym, że kampania wyborcza w Śremie trwa w najlepsze, świadczą między innymi coraz bardziej widoczne w mieście bilbordy i plakaty. Już od jakiegoś czasu co niektórzy kandydaci uśmiechają się do mieszkańców Śremu i powiatu śremskiego prezentując jednocześnie swoje hasła na nadchodzącą kadencję. Na tego typu przekaz do wyborcy zdecydowali się m.in. kandydaci na Burmistrza Śremu - Adam Lewandowski oraz Grzegorz Wiśniewski. Na bilbordy i plakaty postawił również Zenon Jahns obecny starosta powiatu śremskiego ubiegający się o reelekcję do rady. Katarzyna Baksalary/Tomasz Barylski Pośród tych materiałów wyborczych znaleźć można również te prezentujące Marcina Chwałczyńskiego, który tym razem stara się nie o fotel Burmistrza Śremu, a o mandat radnego powiatu śremskiego z komitetu Koalicji Obywatelskiej.

Do grona bilbordów i plakatów wyborczych wkrótce mają dołączyć również materiały Otwartego Samorządu Śrem, jednak w przeciwieństwie do tych, które już się na mieście pokazały, mają one prezentować program wyborczy, a nie konkretne osoby. Na nieco inny pomysł poza klasycznym banerem wpadł Mateusz Wojtas starający się o mandat radnego w powiecie śremskim z ramienia Trzeciej Drogi - PSL PL2050, a mianowicie mieszkańcy co rusz spotkać mogą go w innym miejscu za sprawą oklejonego materiałami wyborczymi busa. Katarzyna Baksalary/Tomasz Barylski

Spotkania ze śremskimi wyborcami "oko w oko"

Wspomniany przed chwilą Marcin Chwałczyński stawia jednak nie tylko na plakaty, ale również na bezpośredni kontakt z ludźmi. W pierwszą sobotę marca zachęcał do głosowania na siebie i na swoje pomysły wyborcze na Jezioranach w okolicy Jubilata. Towarzyszył mu Łukasz Piasecki również starający się o mandat radnego powiatu śremskiego z ramienia KO oraz Adam Szłapka, który obecnie objął tekę w ministra do spraw Unii Europejskiej.

Marcin Chwałczyński w nadchodzącej kadencji, o ile wyborcy zdecydują się właśnie jemu przyznać mandat radnego, oddając głosy 7 kwietnia podczas wyborów, chce zajmować się między innymi: powracającym problemem braku miejsc parkingowych,

przebudową wjazdu do miasta od strony Leszna,

rozbudową sieci ścieżek rowerowych w mieście i w powiecie śremskim,

wspieraniem dalszego rozwój śremskiego szpitala. Katarzyna Baksalary/Tomasz Barylski Strategię bezpośrednich spotkań z wyborcami zapowiada znakomita większość osób ubiegających się o mandaty radnego czy burmistrza. Można zatem założyć, że im bliżej wyborów, tym częściej będziemy spotykać na swojej drodze osoby chcące działać w strukturach samorządu.

Konferencje prasowe grupowe mają powodzenie

Sposobem kandydatów do rad oraz na Burmistrza Śremu na przedstawienie swoich programów i samych siebie jako najlepszy wybór dla mieszkańców danego okręgu są też konferencje prasowe. Do tej pory zaprezentowały się w ten sposób KWW Grzegorza Wiśniewskiego, KWW Adama Lewandowskiego, KWW Zenona Jahnsa, KKW Koalicji Obywatelskiej, KWW Trzecia Droga oraz KWW Otwarty Samorząd, KWW Emila Majsnera Twórzmy przyszłość powiatu. KWW Emila Majsnera Jak na razie konferencji przedstawiającej swoje pomysły na gminę Śrem i powiat śremski oraz kandydatów do rad nie przedstawiło śremskie Prawo i Sprawiedliwość. Wstępnie kandydatem na Burmistrza Śremu z ramienia PiS ma być Rafał Wachowiak. Na razie jednak oficjalnie nie został on zaprezentowany.

Konferencje prasowe indywidualne, póki co nieco mniej popularne

Co do konferencji indywidualnych to na razie zdecydował się na nią jako jedyny Sebastian Witasiak z Otwartego Samorządu. Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami kandydat na radnego gminy Śrem zdradził, dlaczego zdecydował się wystartować w wyborach samorządowych. Zaprezentował również swoje pomysły dla mieszkańców miasta i gminy.

Chciałem wrzucić pewien powiew świeżości do Rady Miejskiej. Trochę odmłodzić jej skład. Dotarła do mnie wiadomość od komitetu pana burmistrza Adama Lewandowskiego, że jednym z ich pomysłów jest zaangażowanie młodzieży i ludzi młodych. (...) Jeżeli będą chcieli utworzyć jakąś radę młodzieży to to jest dobry pomysł - powiedział podczas konferencji Sebastian Witasiak. Kandydat Otwartego Powiatu Śremskiego przygotował pięć propozycji. Wśród nich są: zniesienie opłat parkingowych dla osób mieszkających w strefie płatnego parkowania,

program dla zdolnych uczniów szkół podstawowych z gminy Śrem,

karnawałowy bal charytatywny, który miałby być organizowany co roku pod patronatem burmistrza Śremu oraz rady miejskiej,

zwiększenie ilości toalet dostępnych na terenie miasta (m.in. w Parku Puchalskiego),

zmiana godzin pracy urzędów gminnych i dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców. (np. dwa dni w tygodniu w godz. 10-18). Katarzyna Baksalary/Tomasz Barylski Na co dzień Sebastian Witasiak współpracuje z redakcją portalu i gazety Tydzień Ziemi Śremskiej. Czy na czas kampanii zamierza zawiesić swoją działalność dziennikarską?

Będzie to takie wyjście trochę pośrodku. Będę publikował rzeczy niezwiązane z polityką tak jak np. prognoza pogody albo relacje z drzwi otwartych w danej szkole. Rzeczami związanymi z polityką zajmą się inni - zdradził kandydat.

Social media oraz reklamy w prasie i internecie

Ostatnią formą przekazu ze strony kandydatów w kierunku wyborców są rozmaite treści zamieszczane w social mediach oraz w prasie i internecie. Zwłaszcza social media w ostatnich latach mocno wykorzystywane są w czasie kampanii jako nośnik treści. Korzystają z tej formy - w mniejszym lub większym zakresie - wszystkie komitety wyborcze.

Co was przekonuje? Macie swoje typy?

Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia, jest specyficzna. Wiele osób zwraca na to uwagę i dodaje, że święta wielkanocne również nieco zaburzają kampanijny rytm. Jak wy patrzycie na toczącą się kampanię? Macie swoje typy? Czego oczekujecie od kandydatów na Burmistrza Śremu i radnych? A może macie zauważacie problemy w Śremie i powiecie śremskim do rozwiązania w następnej kadencji? Dajcie znać w komentarzach lub w wiadomościach do redakcji (mail: [email protected]).

