Trzecim kandydatem na Burmistrza Śremu jest Mirosław Piasecki. Kto wystartuje do rady miejskiej z komitetu Otwarty Samorząd Śrem?

W ostatnich dniach odbywają się w Śremie konferencje, podczas których prezentują się kolejne komitety wyborcze chcące wystartować w zbliżających się wyborach samorządowych. Jak dotąd zaprezentowało się dwóch kandydatów na Burmistrza Śremu. Byli to Adam Lewandowski oraz Grzegorz Wiśniewski. Do tego duetu dołączył w czwartek 29 lutego Mirosław Piasecki.

Ostatecznie jednak obowiązki zawodowe Bartłomieja Jurasa i fakt, że lepiej się on czuje jako ekonomista i wykładowca niż samorządowiec, sprawiło, że to właśnie Mirosław Piasecki stanie do walki o fotel Burmistrza Śremu.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Śremie z ramienia Otwartego Samorządu

Kilkunastominutowa konferencja na pl. 20 Października w Śremie była również okazją do zaprezentowania kandydatów do rady miejskiej. Obecnymi byli Szymon Sójka, Marlena Pomin, Robert Lorek oraz Sebastian Witasiak. Kto jeszcze pojawił się na listach wyborczych do rady miejskiej? Oto i one: