Wyjątkowa konferencja u śremskich Kawalerów Orderu Uśmiechu. Nauczyciele z całej Polski przekonali się "jak zrobić szkołę pełną kolorów"

To był cudowny czas. Przyjechało do nas 130 nauczycieli z całej Polski, niektórzy z bardzo dalekich zakątków. Byli mega zainspirowani i mega aktywni. Można to zaobserwować po ich głosach oraz komentarzach, jakie wywieźli z naszego miasta. Wracają pełni nowej energii, inspiracji i praktycznych rozwiązań, które ich tu spotkały. Byli z nami cudowni prelegenci, którzy inspirowali i omawiali swoje zagadnienia