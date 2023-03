Wyjątkowe niespodzianki i program artystyczny w wykonaniu najmłodszych, czyli Dzień Kobiet w Pyszącej [zdjęcia]

Dzień Kobiet w Pyszącej powrócił po dwuletniej przerwie

Już po raz piąty w Pyszącej męskie grono mieszkańców zaprosiło wszystkie panie do wspólnej zabawy podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet. Jak zdradzili nam organizatorzy było to pierwsze spotkanie zorganizowane po dwóch latach przerwy. Wspomniane wydarzenie to inicjatywa panów, którzy działają na co dzień w Stowarzyszeniu “Pysząca - Razem i dla Wszystkich”, w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w Radzie Sołeckiej. Warto podkreślić spore zainteresowanie ze strony mieszkanek miejscowości i okolic, które po raz kolejny licznie pojawiły się w miejscowej sali wiejskiej. Tego wieczoru w Pyszącej bawiło się blisko 80 kobiet.