Wyjątkowy Piknik Literacki w Sroczewie z Wisławą Szymborską. W tym miejscu polska noblistka odpoczywała i szukała inspiracji [film, zdjęcia]

Sroczewo - niezwykłe miejsce, które inspirowało Wisławę Szymborską

Malownicza miejscowość Sroczewo w gminie Książ Wielkopolski. To tutaj przed wielu lat pod miejscowymi Dębami Sroczewskimi nad rzeką Wartą, w cieniu tych majestatycznych drzew odpoczywała wybitna poetka, polska noblistka, Wisława Szymborska . W tym niezwykłym miejscu Centrum Kultury Książ Wielkopolski wraz z Sołectwem Sroczewo, Kołem Gospodyń Wiejskich Zaborowo i Stowarzyszenie “Zaborowo nasza wieś dawniej i dziś” zorganizowało Piknik Literacki z twórczością wspomnianej, polskiej noblistki. Jest to również wyjątkowy czas, bo właśnie w tym roku przypada setna rocznica urodziny Wisławy Szymborskiej

Dlaczego znana poetka upodobała sobie to niezwykłe miejsce nad brzegiem Warty? Jak zdradził nam Marek Kmieciak, współorganizator pikniku było to spowodowane malowniczą przyrodą nadwarciańskich terenów, a także pasją do wędkarstwa i kajakarstwa jej przyjaciela, pisarza Kornela Filipowicza. Wisława Szymborska wraz ze wspomnianym Kornelem Filipowiczem oraz Mieczysławem i Wandą Szczerskimi przez pięć lat z rzędu odwiedzali Sroczewo, by spędzić tutaj czas. Dokładnie były to lata 1968-1972. Pobyt wybitnej, polskiej noblistki i jej przyjaciół pamięta jeden z mieszkańców miejscowości, Zbigniew Piasecki.