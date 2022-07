Zawisza Dolsk przed debiutem w okręgówce. Jak przebiegają przygotowania do nowego sezonu?

Podopieczni trenera Fujaka mają za sobą cztery mecze sparingowe. Pierwszy z nich zakończył się minimalną porażką 0:1 z ligowym rywalem zza miedzy, Pogonią Książ Wielkopolski. W drugim meczu Zawisza pokonał 3:2 drużynę z Jaraczewa.

To był bardzo wyrównany mecz. Zwycięskiego gola w ostatniej akcji strzelił Hubert Szyszka. Wcześniej dwukrotnie goniliśmy wynik. Trzeci sparing to szalone starcie z KSGB Manieczki. Objęliśmy prowadzenie w drugiej minucie. Po dziesięciu mogło być 3:0 dla nas, a do przerwy przegrywaliśmy 1: 3. Ostatecznie wygraliśmy 7:5