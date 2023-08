Żar z nieba im nie straszny! Blisko 40 zawodników i zawodniczek na trasie tegorocznego Cross Duathlonu w Dolsku [film, zdjęcia]

Upał nie zatrzymał uczestników tegorocznego Cross Duathlonu w Dolsku

Podczas zeszłorocznej edycji Cross Duathlonu w Dolsku startujący musieli zmierzyć się nie tylko z trasą biegową i rowerową. Zmaganiom towarzyszył wówczas ulewny deszcz. W tym roku pogoda była zgoła odmienna. Upał zdecydowanie nie ułatwiał zadania uczestnikom i uczestniczkom, którzy mimo to zdecydowali się przystąpić do rywalizacji. Na starcie stanęło dokładnie 35 zawodników i zawodniczek. W tym gronie byli nie tylko mieszkańcy Dolska, Śremu i naszych okolic. Do rywalizacji przystąpili również zawodnicy, którzy przyjechali m.in. z Gostynia, Piły, Środy Wielkopolskiej i Wągrowca.