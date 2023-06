Zawisza pokazał charakter! Zespół z Dolska w ostatnich sekundach odwrócił losy meczu. Teraz wszystko w nogach i głowach zawodników

To co się wydarzyło dzisiaj w Dolsku jest wręcz niewiarygodne. Nie wiem czy nas sparaliżowała nas presja tego meczu, czy co się stało, bo graliśmy bardzo słabe spotkanie. Jeżeli mam być szczery to był mecz, którego nie mieliśmy prawa wygrać. Trzeba się jednak cieszyć. W tej rundzie często było tak, że przegrywaliśmy niezasłużenie. Dzisiaj można powiedzieć, że nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Jednak zwycięzców się nie sądzi. Wygraliśmy bardzo ważne spotkanie i jesteśmy w grze o utrzymanie