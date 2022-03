Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie zaprasza na XIV Festiwal Biegowy Ekonoma. W sobotę 19 marca startuje etap wirtualny

Wirtualny Etap Biegu Ekonoma

Organizatorami Festiwalu Biegu Ekonoma są uczniowie klas 1L i 1EL (technik logistyk) z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie. Młodzież z Ekonoma jako cel imprezy stawia nie tylko promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. Najważniejszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z koła “Smoki”. Festiwal Biegowy został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich to tzw. etap wirtualny, który potrwa od 19 marca do 12 maja 2022 roku. Uczestnicy pokonują w nim dowolną odległość w dowolnym miejscu. Dozwolone formy aktywności to bieganie i nordic walking.