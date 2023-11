"Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami". W Zbrudzewie uczczono pamięć rozstrzelanych Obywateli Ziemi Śremskiej [film, zdjęcia]

Zostali sprowadzeni do lasu. Wcześniej wykopana mogiła przez innych współwięźniów, a właściwie dół. Stanęli na skraju tego dołu i zostali po prostu zastrzeleni dwiema salwami. Zostali złożeni do tego grobu i właściwie dane im było być bezimiennymi ofiarami tej zbrodni. Dlatego tak ważne jest, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy przypominali ich nazwiska i podkreślali, że jedyną ich winą było to, że byli Polakami