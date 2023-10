Zbrodnia Wielkopolska 1939, czyli wyjątkowe spotkanie w 84. rocznicę rozstrzelania Synów Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej [film, zdjęcia]

Historyk z poznańskiego IPN o tragicznych wydarzeniach 20 Października 1939 w Książu Wlkp.

Przed wojną jeszcze mówi się o 60 tysiącach osób, które miały zostać na taką listę gończą wpisane. Oczywiście jest to pewne nadużycie. Dzięki najnowszym badaniom wiemy dzisiaj, że Niemcy przed wybuchem II Wojny Światowej wpisali zaledwie kilka tysięcy Polaków. A co zresztą? Resztę osób, które miały zostać aresztowane wskazali lokalni Niemcy

Egzekucja na ksiąskim rynku i w innych miastach regionu to Zbrodnia Wielkopolska

Tomasz Cieślak podkreślił, że to, co wydarzyło się w październiku 1939 w naszym regionie to Zbrodnia Wielkopolska i tak powinniśmy nazywać te tragiczne wydarzenia. Jednak o ogromnie tej tragedii ciężko uświadomić osoby spoza Wielkopolski. Jak zdradził gość ksiąskiego Centrum Kultury, kiedy zaprosił prof. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcę prezesa IPN na ekshumacje w lasach w okolicach Palędzia i Dąbrówki musiał postawić się wielu wpływowym osobom.